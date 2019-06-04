شكرا لقرائتكم طارق العشري: خضت أسوأ عامين لي في التدريب و"استمرارنا مش بمساعدة حد"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح فريق حرس الحدود في البقاء رسمياً في بطولة الدوري العام بعد تعادله إيجابيًا مع فريق الزمالك بنتيجة ١/١ ، و وصوله الى النقطة ٣٨ ، في المباراة المؤجلة بينهما من الاسبوع ال٣٠ من منافسات الدوري العام ،

من جانبه اعرب طارق العشري المدير الفني للحدود خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة عن سعادته ببقاء الفريق في الدوري

قائلاً : " قعدنا بإيدينا مش بمساعدة حد على الرغم من أننا كنا نستطيع تحقيق الفوز في حال استغلال الفرص الضائعه.

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وأضاف: "فرص البقاء كانت ضعيفة للغاية، وكانت الأضعف من بين جميع منافسينا خصوصًا ان المباراة الأخيرة كانت أمام الزمالك،

و أكمل: " اتمنى من ادارة النادي استثمار ما حدث بالموسم الحالي في الموسم المقبل، وترتيب الاوراق بشكل مختلف"

واختتم ان هناك جلسة ستجمعه مع مسئولي الفريق للحديث عن بقائه أو رحيله، موضحًا : لقد خضت اسوأ عامين لي في مجال التدريب، لذلك سأعمل مع الادارة على تدعيم الفريق بلاعبين مميزين ليعود لمكانته الطبيعية و حصد البطولات.