شكرا لقرائتكم رضا عبد العال: ساند يا زملكاوي عشان الشامتين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل الزمالك مع حرس الحدود بنتيجة 1 – 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الإثنين على ملعب المكس بالإسكندرية ضمن مؤجلات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز. و كتب رضا عبد العال على صفحته الشخصية عقب التعادل: "مازال Advertisements الدورى فى اقدام لاعبى الزمالك مكسب الجونة والاسماعيلى والأهلى تبقى بطل الدورى ساند يا زملكاوى عشان الشامتين" و يبقى للزمالك فرصة واحدة للفوز بالدوري و هي الفوز بكل مبارياته بما فيهم الاهلي

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