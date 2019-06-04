شكرا لقرائتكم الزمالك يمنح "قبلة الحياة" لفرق صراع الهبوط... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

واصل الزمالك نزيف النقاط بالتعادل الايجابي في مباراة اليوم أمام حرس الحدود بهدف لكل فريق ضمن المباراة المؤجلة من الجولة ال٣٠ في الدوري المصري الممتاز.

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و بهذه النتيجة ضمن حرس الحدود البقاء رسمياً في الدوري الممتاز من بوابة الزمالك بعد أن ارتفع رصيده الي النقطة ٣٨ ليحتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري.

و سبق أن ضمن الإنتاج الحربي البقاء في الدوري الخميس الماضي من بوابة الزمالك أيضاً بعد أن انتهت المباراة المؤجلة من الجولة ال٣١، حيث تعادل الفريقان ايجابياً بهدف لكل فريق.