شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : أنا الرئيس التاريخى وبنيت الزمالك الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصف مرتضى منصور نفسه بالرئيس التاريخى للزمالك مؤكدا انه بنى تاريخ الفريق الأبيض الجديد. وقال مرتضى منصور خلال مداخلة تلفزيونية عبر برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة :" جمعت بين الدورى والكأس بعد 28 سنة وانتصر ت على الأهلى ثلاث مرات وتوجت بالكونفدرالية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور : أنا الرئيس التاريخى وبنيت الزمالك الجديد... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.