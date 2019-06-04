شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : أجيب 50 مليون جنيه منين عشان أجدد لجروس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إنه لا يملك القيمة المالية لتجديد عقد جروس المدير الفنى السابق للفريق الأبيض والتى تبلغ 50 مليون جنيه. وقال مرتضى منصور خلال مداخلة تلفزيونية عبر برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة :" جروس أبو 50 مليون جنيه تعادل أمام الإنتاج الحربى وخالد جلال أبو 300 ألف اتعادل أمام حرس الحدود". أضاف مرتضى منصور :" جروس انتهى عقده فى 31 / 5 ولو كان لعب مباراة حرس الحدود كان من المفترض أن أجدد عقده من أين ادفع له 50 مليون جنيه".

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