ترتيب جدول الدوري المصرى بعد مباراة الزمالك وحرس الحدود...

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جدة - عمرو شويل ترتيب جدول الدوري المصرى اليوم الثلاثاء 3-6-2019، حيث شهد إقامة أربع مباريات بين الزمالك وحرس الحدود ضمن مؤجلات الجولة الثلاثين من المسابقة، و الاتحاد وسموحة، وبتروجيت والمقاولون العرب، والانتاج الحربي، ووادي دجلة، ضمن منافسات الجولة الـ34.

ترتيب جدول الدوري المصرى اليوم الثلاثاء 3-6-2019، حيث واصل الاهلي تربعه على صدارة الدوري برصيد 74 نقطة، ثم بيراميدز في المركز الثاني برصيد 70 نقطة، يليه الزمالك في المركز الثالث برصيد 68 نقطة. .

ترتيب جدول الدوري المصري، والزمالك يواصل نزيف النقاط

ترتيب جدول الدوري المصري، حيث واصل الزمالك نزيف النقاط، واكتفى بالتعادل 1-1 أمام فريق حرس الحدود، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ستاد "المكس"، ضمن مؤجلات الجولة الـ30.

أحرز بهاء مجدي لاعب الزمالك هدف حرس الحدود الأول بالخطأ في مرماه، قبل أن يحرز المهاجم المغربي خالد بو طيب هدف التعادل للفريق الأبيض بالدقيقة 65.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك إلى 68 نقطة يحتل بهم المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد حرس الحدود للنقطة 38 في المركز الـ12.

ترتيب جدول الدوري المصري والاتحاد يؤمن بقاءه بثلاثية في شباك سموحة

ترتيب جدول الدوري المصري، نجح فريق الاتحاد السكندري في تحقيق فوزاً هاماً على سموحة بهدفين دون رد، وذلك خلال المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري المصري، بتقدم الاتحاد بهدف نظيف.

أحرز أهداف الاتحاد كل من اللاعب الإفريقي رزاق سيسه بالدقيقة 3 من الشوط الأول، بينما أحرز الهدف الثاني اللاعب كريم الديب بالدقيقة 29، قبل أن يحرز فارس مجاهد الهدف الثالث لفريق الاتحاد بالخطأ في مرماه.

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بينما أحرز هدف سموحة الوحيد اللاعب حسام حسن بالدقيقة 79.

بهذا الفوز ضمن الاتحاد السكندري تواجده رسميأً في الدوري المصري، حيث أصبح يحتل يحتل المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة، بينما توقف رصيد سموحة عند النقطة 38 في المركز الثالث عشر.





ترتيب جدول الدوري المصرى وبتروجيت يودع الدوري الممتاز بتعادل سلبي أمام المقاولون

ترتيب جدول الدوري، جيث ودع فريق بتروجيت دوري الأضواء الشرطة وهبط رسمياً لدوري الدرجة الثانية، بعدما اكتفى بالتعادل السبي أمام المقالولون العرب.

وسيرافق بتروجيت كل من النجوم والداخلية إلى دوري الدلرجو الثانية، بينما ارتفع رصيد المقاولون العرب إلى 48 نقطة في المركز الخامس.

ترتيب جدول الدوري ودجلة يضمن البقاء في الدوري بعد الفوز على الانتاج الحربي

ترتيب جدول الدوري، حيث حقق فريق وادي دجلة فوزاً هاماً على نادي الانتاج الحربي بهدفين دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما خلال الجولة الأخيرة بالدوري الممتاز.

أحرز أهداف دجلة كل من محمد هلال فى الدقيقة 27 من عمر اللقاء ثم اضاف ابراهيما نداى الهدف الثانى فى الدقيقة 63 من عمر الشوط الثانى ثم أحرز احمد مجدى لاعب الانتاج الهدف الأول للفريق فى الدقيقة 87.

بهده النتيجة ارتفع رصيد وادي دجلة إلى 40 نقطة في المرطز العاشر، بينما الانتاج الحربي فيحتل المركز الـ14 برصيد 38 نقطة.