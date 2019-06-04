شكرا لقرائتكم ترتيب جدول هدافي الدوري المصري بعد مباراة الزمالك وحرس الحدود... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ترتيب هدافي الدوري المصري، حيث شهد إقامة أربع مباريات بين الزمالك وحرس الحدود ضمن مؤجلات الجولة الثلاثين من المسابقة، و الاتحاد وسموحة، وبتروجيت والمقاولون العرب، والانتاج الحربي، ووادي دجلة، ضمن منافسات الجولة الـ34.

ترتيب هدافي الدوري المصري، حيث ظل أحمد علي مهاجم المقاولون العرب على صدراة الهدافين برصيد 18 هدفاً، يليه محمود علاء مدافع الزمالك و خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري بـ14 هدفاً لكل منهما، ثم صلاح أمين مهاجم فريق النجوم برصيد 13 هدفاً، ثم إيريك تراوري لاعب بيراميدز بـ12 هدفاً.

ترتيب هدافي الدوري المصري، والزمالك يواصل نزيف النقاط

ترتيب هدافي الدوري المصري، حيث واصل الزمالك نزيف النقاط، واكتفى بالتعادل 1-1 أمام فريق حرس الحدود، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ستاد "المكس"، ضمن مؤجلات الجولة الـ30.

أحرز بهاء مجدي لاعب الزمالك هدف حرس الحدود الأول بالخطأ في مرماه، قبل أن يحرز المهاجم المغربي خالد بو طيب هدف التعادل للفريق الأبيض بالدقيقة 65.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك إلى 68 نقطة يحتل بهم المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد حرس الحدود للنقطة 38 في المركز الـ12.

ترتيب هدافي الدوري المصري والاتحاد يؤمن بقاءه بثلاثية في شباك سموحة

ترتيب هدافي الدوري المصري، نجح فريق الاتحاد السكندري في تحقيق فوزاً هاماً على سموحة بهدفين دون رد، وذلك خلال المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري المصري، بتقدم الاتحاد بهدف نظيف.

أحرز أهداف الاتحاد كل من اللاعب الإفريقي رزاق سيسه بالدقيقة 3 من الشوط الأول، بينما أحرز الهدف الثاني اللاعب كريم الديب بالدقيقة 29، قبل أن يحرز فارس مجاهد الهدف الثالث لفريق الاتحاد بالخطأ في مرماه.

بينما أحرز هدف سموحة الوحيد اللاعب حسام حسن بالدقيقة 79.

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بهذا الفوز ضمن الاتحاد السكندري تواجده رسميأً في الدوري المصري، حيث أصبح يحتل يحتل المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة، بينما توقف رصيد سموحة عند النقطة 38 في المركز الثالث عشر.





ترتيب هدافي الدوري المصرى وبتروجيت يودع الدوري الممتاز بتعادل سلبي أمام المقاولون

ترتيب هدافي الدوري المصري، حيث ودع فريق بتروجيت دوري الأضواء الشرطة وهبط رسمياً لدوري الدرجة الثانية، بعدما اكتفى بالتعادل السبي أمام المقالولون العرب.

وسيرافق بتروجيت كل من النجوم والداخلية إلى دوري الدرجة الثانية، بينما ارتفع رصيد المقاولون العرب إلى 48 نقطة في المركز الخامس.





ترتيب هدافي الدوري المصري ودجلة يضمن البقاء في الدوري بعد الفوز على الانتاج الحربي



ترتيب هدافي الدوري المصري، حيث حقق فريق وادي دجلة فوزاً هاماً على نادي الانتاج الحربي بهدفين دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما خلال الجولة الأخيرة بالدوري الممتاز.

أحرز أهداف دجلة كل من محمد هلال فى الدقيقة 27 من عمر اللقاء ثم اضاف ابراهيما نداى الهدف الثانى فى الدقيقة 63 من عمر الشوط الثانى ثم أحرز احمد مجدى لاعب الانتاج الهدف الأول للفريق فى الدقيقة 87.

بهده النتيجة ارتفع رصيد وادي دجلة إلى 40 نقطة في المرطز العاشر، بينما الانتاج الحربي فيحتل المركز الـ14 برصيد 38 نقطة.