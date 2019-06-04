شكرا لقرائتكم الغندور : ندعم خالد جلال ونتائج جروس فى الدور الثانى كانت صعبة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الإعلامى الغندور دعمه لخالد جلال المدير الفنى للزمالك عقب التعادل أمام حرس الحدود بهدف لكل فريق فى المباراة التى جمعتهما مساء الإثنين ضمن مؤجلات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدورى المصر الممتاز. وقال الغندور خلال تقديمه برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور إن نتائج جروس المدير الفنى السابق للفريق الأبيض فى الدور الثانى من الدورى كانت صعبة موجها الشكر لجروس على الفترة التى قضاها فى القلعة البيضاء. أضاف الغندور :" لاوم الناس تفهم أننا بنعشق الزمالك وليس هناك تحدى بين الجمهور ومجلس الإدارة".

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