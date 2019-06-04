ديوكوفيتش إلى ربع النهائي للمرة ال 10 على التوالي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالمياً إلى الدور ربع النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، للمرة العاشرة على التوالي، بفوزه السهل على الألماني يان-لينارد شتروف بسهولة بنتيجة 6-3 و6-2 و6-2 في الدور الرابع أمس. وبات ديوكوفيتش أول لاعب في تاريخ رولان غاروس يصل إلى الدور ربع النهائي للعام العاشر على التوالي.

ولم يقلق الألماني المصنف 45 عالمياً الذي خاض دور ثمن النهائي للمرة الأولى في مسيرته في بطولات الغراند سلام، راحة ديوكوفيتش الذي لم يخسر أكثر من أربعة أشواط في كل مجموعة، كما حصل في الأدوار الثلاثة السابقة، ليفرض نفسه في ساعة ونصف الساعة، وتابع ديوكوفيتش مشواره نحو إحراز لقب رابع كبير على التوالي، في سعيه إلى جمع الألقاب الأربعة لبطولات الغراند سلام، بعد تتويجه في ويمبلدون الإنجليزية وفلاشينغ ميدوز الأمريكية العام الماضي، وبطولة أستراليا المفتوحة مطلع 2019.

ويأمل الصربي المتوج ب 15 لقباً في البطولات الكبرى، في أن يكرر في رولان غاروس 2019 ما حققه في البطولة ذاتها عام 2016، حين أكمل رباعية ألقاب الغراند سلام. وإذا تمكن من ذلك، فسيصبح المصنف الأول عالمياً، ثاني لاعب في التاريخ يجمع الألقاب الأربعة مرتين في مسيرته.

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وكان لقب 2016 الوحيد لديوكوفيتش على الملاعب الترابية الباريسية.

ويلعب ديوكوفيتش في ربع النهائي مع الفائز من مباراة الإيطالي فابيو فونييني المصنف 12 عالمياً، والفائز بدورة مونتي كارلو، والألماني ألكسندر زفيريف خامساً عالمياً. وفي مباراة ثانية، تغلب الياباني كي نيشيكوري السابع على الفرنسي بنوا بير بنتيجة 6-2 و6-7 (8-10) و6-2 و6-7 (8-10) و7-5، في استكمال اليوم لمباراتهما التي توقفت أمس بسبب الظلام في بداية المجموعة الرابعة.

وضرب نيشيكوري الذي يخوض الدور ربع النهائي للمرة الثالثة في مسيرته موعداً مع الإسباني رافايل نادال حامل اللقب والمصنف ثانياً عالمياً.