هزاع بن زايد يكلف الدرمكي بتسيير شركة الكرة في العين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ثمن سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي النائب الأول لرئيس نادي العين لكرة القدم النائب الأول لرئيس مجلس الشرف الجهودَ المخلصة التي بذلها مجلس إدارة شركة كرة القدم مع انتهاء فترة تكليفه خلال السنوات الثلاث الماضية، والتي شهدت نجاحات كبيرة وإنجازات مشرفة على الصعيدين المحلي والخارجي.

وأصدر سموه قراراً بتكليف الدكتور مطر راشد محمد الدرمكي بتسيير شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، والإشراف عليه ومنحه كافة الصلاحيات المطلوبة للإدارة في سبيل تحقيق أغراض الشركة، ويتمتع بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة وفقاً للنظام الأساسي للنادي، وينفذ القرار من تاريخ صدوره.