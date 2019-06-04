الاتحاد القاري يحسم استضافة «آسيا 2023» الليلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيحسم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، رسمياً منح الصين حق استضافة كأس آسيا 2023 بعد أن أصبحت المرشحة الوحيدة.

وأشار الاتحاد في بيان، أمس الاثنين، «ستكون كل الأعين مصوبة على الصين التي باتت المرشحة الوحيدة لاستضافة كأس آسيا 2023، حيث ينتظر أن تسعى لتنظيم نسخة مميزة في تاريخ البطولة».

وسيعلن الاتحاد الآسيوي قراره خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادي في العاصمة الفرنسية باريس.

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وكانت كوريا الجنوبية تخلت في منتصف أيار/مايو الماضي عن فكرة الترشح، مفسحة المجال أمام الصين لتكون المرشحة الوحيدة لاستضافة الحدث القاري.

واستضافت الصين النهائيات في 2004 عندما بلغت النهائي وخسرت أمام اليابان 1-3.

وكانت تايلاند وإندونيسيا عبرتا عن رغبتهما باستضافة النهائيات قبل انسحابهما في وقت لاحق.

وشارك في النسخة الأخيرة التي استضافتها دولة الإمارات مطلع العام الحالي، 24 منتخباً للمرة الأولى.ومن ناحية أخرى، منح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قطر استضافة مونديال الأندية لعامي 2019 و2020 بمشاركة سبعة أندية، تمهيداً لاستضافتها أول مونديال في الشرق الأوسط عام 2022، وأشار الاتحاد الدولي بعد اجتماع مجلسه في باريس «بعد الموافقة على تجديد بطولة كأس العالم للأندية مع 24 فريقاً، والتي ستقام نسختها التجريبية في 2021، قرر مجلس فيفا منح قطر حق استضافة النسختين المقبلتين في 2019 و2020 بالنظام الحالي».