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المحكمة السويسرية تسمح لسيمينيا بالمشاركة في السباقات

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت المحكمة العليا في سويسرا، أمس الاثنين، أن العداءة كاستر سيمينيا، بطلة الأولمبياد مرتين، سيسمح لها بالمشاركة في سباقها المفضل وهو 800 متر بدون تلقي أي علاج لتقليل المستويات المرتفعة من هورمون الذكورة (تستوستيرون) حتى يتم الفصل في الطعن المقدم منها أمام المحكمة.

وقضت المحكمة الدولية بأن قواعد الاتحاد الدولي للقوى تعد ضرورية للرياضيات اللائي يعانين اختلافات في النمو الجنسي، واللائي يشاركن في السباقات ما بين 400 متر وحتى سباق الميل، وذلك لضمان عدالة المنافسات.

وطعنت الجنوب إفريقية سيمينيا على الحكم على أمل إلغائه.

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