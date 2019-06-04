بايرن ميونيخ يتخلى عن خاميس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشارت تقارير صحافية أن لاعب الوسط الدولي الكولومبي خاميس رودريغيز سيغادر بايرن ميونيخ، بطل الدوري الألماني في المواسم السبعة الماضية، إثر قرار الأخير عدم التعاقد معه بشكل نهائي بعدما أمضى عامين في صفوفه قادماً من ريال مدريد الإسباني على سبيل الإعارة. وانضم رودريغيز (27 عاماً) إلى النادي البافاري على سبيل الإعارة عام 2017 لمدة عامين حتى ال 30 من حزيران /‏ يونيو الحالي، مع خيار التعاقد معه بشكل نهائي مقابل 42 مليون يورو (46.9 مليون دولار).

وعانى رودريغيز لفرض نفسه في التشكيلة الأساسية، بمواجهة منافسة قوية في وسط الملعب من أمثال توماس مولر وليون غوريتسكا والإسباني تياغو ألكانتارا.