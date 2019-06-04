شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونيخ يتخلى عن خاميس والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشارت تقارير صحافية أن لاعب الوسط الدولي الكولومبي خاميس رودريغيز سيغادر بايرن ميونيخ، بطل الدوري الألماني في المواسم السبعة الماضية، إثر قرار الأخير عدم التعاقد معه بشكل نهائي بعدما أمضى عامين في صفوفه قادماً من ريال مدريد الإسباني على سبيل الإعارة. وانضم رودريغيز (27 عاماً) إلى النادي البافاري على سبيل الإعارة عام 2017 لمدة عامين حتى ال 30 من حزيران / يونيو الحالي، مع خيار التعاقد معه بشكل نهائي مقابل 42 مليون يورو (46.9 مليون دولار).
وعانى رودريغيز لفرض نفسه في التشكيلة الأساسية، بمواجهة منافسة قوية في وسط الملعب من أمثال توماس مولر وليون غوريتسكا والإسباني تياغو ألكانتارا.
كانت هذه تفاصيل خبر بايرن ميونيخ يتخلى عن خاميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.