الجزيرة يشارك في كأس محمد السادس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشارك الجزيرة إلى جانب الوصل في النسخة القادمة من بطولة الأندية العربية على كأس محمد السادس ملك المغرب، بعد تلقيه موافقة الاتحاد العربي.

والجزيرة شارك بجانب العين والوصل في النسخة الماضية من البطولة التي كانت على كأس زايد، حيث خرج الزعيم وفخر أبوظبي من الدور الأول، بينما توقفت مسيرة الإمبراطور في الدور ربع النهائي.