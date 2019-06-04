العطار يشكر إدارة العلاقات العامة برمضانية الشارقة الرياضية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توجه هادف العطار، مدير لجنة العلاقات العامة في بطولة الشارقة الرياضية الرمضانية لكرة القدم، بالشكر إلى جميع أعضاء اللجنة: علي غلوم، وعدنان الميدور، وصبري ثابت، ودينمو البطولة، وعضو اللجنة الشاب المتألق يوسف مجدي.

وقال: كل الشكر والتقدير إلى أسرة قناة الشارقة الرياضية على هذه البطولة المتميزة والرائعة، والتي تعتبر من البطولات الجماهيرية والمجتمعية، من خلال تقديم اللجنة المنظمة لعدد كبير من الجوائز خلال أيام البطولة، لقد كسبنا نحن في لجنة العلاقات العامة عضواً مميزاً وهو يوسف مجدي الذي أثبت كفاءة عالية خلال عمله في بطولة تصفيات كأس آسيا لشباب كرة الصالات التي استضافتها الفجيرة، وواصل التألق في بطولة الشارقة الرياضية الرمضانية، وقال عنه سرمد الزدجالي مدير شركة 82 لتنظيم الفعاليات إنه من أفضل الشباب الذين يقدمون عملاً مميزاً في البطولات؛ كونه مؤهلاً من جميع النواحي، فضلاً عن كونه يتمتع بالرغبة الكبيرة في العطاء، وتقديم المساعدة لأي شخص.

من جانبه أوضح يوسف مجدي أنه استفاد من علاقاته مع لاعبي كرة قدم الصالات كثيراً، وأشاد بدور اللجنة التنفيذية في الارتقاء باللعبة، وأعرب عن سعادته الكبيرة بالمشاركة ضمن اللجان العاملة في تصفيات آسيا للشباب التي كانت في الفجيرة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وقال: سعادتي كبيرة بالمشاركة في لجان بطولة الشارقة الرياضية الرمضانية، وأتمنى للبطولة مزيداً من التقدم والتميز في النسخ القادمة.