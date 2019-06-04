تتويج أبطال شرطة رأس الخيمة لرماية السيدات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد المقدم فهد عبدالله بن جمعة رئيس قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية، والنقيب سيف راشد يهمور مدير فرع نادي ضباط الشرطة، والملازم أول طارق محمد الحمادي مدير فرع الأنشطة الرياضية ختام بطولة شرطة رأس الخيمة للرماية سيدات التي نظمتها إدارة الإعلام والعلاقات العامة قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية ضمن خطة القسم الداخلية خلال عام 2019.

وتأتي البطولة في إطار الاهتمام بالعنصر الشرطي النسائي خلال شهر رمضان المبارك ولدورها في تعزيز بناء القدرات البدنية والمحافظة على اللياقة الذهنية والاستعداد الدائم، بجانب إبراز المهارات التي يتمتعن بها، حيث تظل رياضة الرماية من أهم الرياضات الشرطية التي تعزز من قدرات العاملين، وتنمي مهاراتهم وتحفز ملكاتهم فوق ما تدعمه من الترابط والتلاحم وتمتين أواصر العلاقة والزمالة المهنية بين عناصر الشرطة من كل الرتب، حيث شهدت البطولة منافسات قوية بين المتسابقات، أسفرت نتائجها عن حصول مدني ميثة حسن الرفاعي على المركز الخامس، وحصلت على المركز الرابع ملازم أول عبده سعيد الشحي، وجاءت في المركز الثالث عريف موزة سعيد النقبي، بينما حصلت شرطي أول فاطمة سعيد النعيمي على المركز الثاني، وتوجت بلقب البطولة والمركز الأول مساعد أول منى ناصر الغافري.