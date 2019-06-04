المجرية موكسنكا بطلة الجولة الرابعة لمونديال «أم الإمارات»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توجت الفارسة المجرية فيفيان موكسنكا على صهوة الجواد «بيوني دو لا ردوس» لفيليب منير بإشراف أي إس الارد، بطلة للجولة الرابعة من مونديال أم الإمارات للفرسان المتدربين «إيفهرا» لمسافة 2120 متراً، والبالغة جائزته 10 آلاف يورو، والتي أقيمت يوم أمس الأول بمضمار «وريجيم» البلجيكي، تحت مظلة النسخة الحادية عشرة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة بشعار «عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة»، وبالتزامن مع عام التسامح.

ويقام المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.

ويتضمن المهرجان جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد ومونديال «أم الإمارات» للسيدات، وبطولة الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان الدولية لخيول «البوني»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية في رومانيا، وجوائز «أم الإمارات» التقديرية في أبوظبي، وسباقات القدرة تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية.

واجتذبت الجولة الرابعة من مونديال أم الإمارات للفرسان المتدربين 7 فرسان من النرويج، وإيطاليا وقبرص، والمملكة المتحدة، وبولندا، والمجر والدنمارك.

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وقادت فيفيان موكسنكا الجواد الذي ينحدر من نسل «أكبر» والفرس «نيفا دو لاردوس»، انطلاقاً من البوابة السابعة بوزن 59 كجم، لتحقق نصرها ببراعة.

وحل في المركز الثاني الفارس البولندي كونراد مازور على صهوة «زيجي دا» لجي فرستربين بإشراف نفس المالك، والذي ينحدر من نسل «البحر» والفرس «فرودا»، وانطلق من البوابة الأولى بوزن 58 كجم.

وتوج الفارس العُماني قيس البوسعيدي بطلاً للجولة الأولى التي أقيمت بالمنامة بمملكة البحرين، بحضور عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ليصبح أول فارس يتأهل للنهائيات التي ستقام في العاصمة أبوظبي في شهر نوفمبر / تشرين الثاني.

وتوج الفارس الجزائري دوداري سعيد بلقب الجولة الثانية التي أقيمت بمضمار الخروبة في الجزائر، فيما توج الفارس البرازيلي جوس سفيرو بلقب الجولة الثالثة، والتي أقيمت بمضمار جارديم بساوباولو في البرازيل «أرض السامبا».