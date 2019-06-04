«سايكل هاب» ترعى لوك في بطولات الترايثلون العالمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعاقدت مؤسسة «سايكل هاب» الإماراتية الشهيرة في بيع وتسويق الدراجات الهوائية الخاصة للمتسابقين الهواة والمحترفين مع لاعب الترايثلون البريطاني الشهير لوك ماسيوي لرعايته وتمثيل المؤسسة في كافة مشاركاته الدولية والعالمية المقبلة، سواء التي تقام داخل الدولة أو خارجها.

جرت مراسم توقيع اتفاقية الرعاية في مقر مؤسسة «سايكل هاب» في دبي موتور سيتي، بحضور خالد عبد الرحيم الزرعوني رئيس المؤسسة، وسام صيادان نائب الرئيس، إلى جانب مسؤولي المؤسسة.

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وعلى هامش توقيع اتفاقية الرعاية أهدى خالد الزرعوني المتسابق دراجة مميزة تحتوي على مواصفات خاصة، وهي من طراز «بيناريلو» الإيطالية الشهيرة التي تتجاوز قيمتها المادية خمسين ألف درهم، وهي من الدراجات الحديثة الميزة التي تسهم قيادتها في تحقيق الإنجازات خلال منافسات رياضة الترايثلون.

وأكد خالد الزرعوني رئيس المؤسسة حرصه على دعم لوك ماسيوي بجانب دعم ورعاية العديد من الدراجين المواطنين المميزين، منهم دراج نادي النصر والمنتخب الوطني حارب محراب، ومن قبله رعاية ودعم مسيرة فريق سكاي دايف دبي المحترف.

وتمنى الزرعوني التوفيق له في مسيرته المقبلة خلال بطولات الترايثلون الدولية والعالمية.