التوحيدي: محطة رائعة وعلامة للتفوق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية عن سعادته بالإنجاز الذهبي الثلاثي، مؤكداً أن قوة المشاركة الدولية من المرابط الكبرى المعروفة بجودة الإنتاج، منحت البطولة طعماً خاصاً ومستوى عالياً من الإثارة.

وقال التوحيدي: «لقد وجد إنتاجنا المحلي ضالته في قوة هذه البطولة، حيث أكد أنه الأجمل والأفضل، وأثبت الفحل المتميز «إف إيه إل رشيم»، وككل مناسبة تنافسية، أنه قائد الإنتاج العالمي المعاصر بامتياز، بطولة ويلز كانت محطة منيرة من محطات تميز إنتاج مربط دبي وعلامته الكاسحة التي استمدت بريقها من تراكم النتائج الجيدة والإنجازات القياسية منذ سنوات، وانعكاسات ذلك على المشهد العالمي للتطور النوعي للخيول العربية الأصيلة».