الظفرة يكرم عبدالسلام جمعة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقامت إدارة نادي الظفرة حفل تكريم ووداع بمقر النادي الفرعي في أبوظبي للكابتن عبدالسلام جمعة اللاعب السابق ومدير الفريق الأول بالنادي، بحضور صالح المزروعي رئيس مجلس الإدارة، وأحمد عمران نائب رئيس شركة كرة القدم، وتمنى أعضاء إدارة الظفرة كل التوفيق لعبد السلام في مهمته الجديدة. وتوجه الكابتن عبدالسلام بالشكر والتقدير لإدارة مجلس نادي الظفرة، متمنياً التوفيق للفريق في المواسم المقبلة.
يذكر أن عبد السلام جمعة سيباشرعمله الرياضي مديراً للفريق الأول بنادي الوحدة اعتباراً من الموسم الجديد.
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