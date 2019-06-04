شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب التونسي يستعد لمواجهة العراق ودياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصل دفعة جديدة من لاعبي المنتخب التونسي لكرة القدم اليوم إلى تونس للانضمام إلى المعسكر التدريبي استعداداً للمباراة الودية أمام العراق يوم الجمعة المقبل على استاد رادس. ويصل اليوم لاعب الأهلي المصري علي معلول ولاعبو ديجون الفرنسي نعيم السليتي وأسامة الحدادي بعد مشاركتهما أمس الأول في مباراة فريقهما الفاصلة ضد لانس وضمان البقاء في دوري الدرجة الأولى بعد تحقيق الفوز 3 -1.
ويعد هذا الظهور الأخير للحدادي مع فريقه ديجون إذ سيتنقل اللاعب في الموسم الجديد إلى نادي الاتفاق السعودي بعقد يمتد لأربعة مواسم.
وكان نجم خط الوسط وهبي الخزري لاعب سانت اتيان الفرنسي انضم أمس الأحد إلى تدريبات المنتخب بالإضافة للاعب لاجنواز البلجيكي ديلان براون.
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