خليفة مبارك يعود.. وبرازيلي في الطريق إلى النصر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

يأمل فريق النصر أن يكون الموسم المنصرم من دوري الخليج العربي في طي النسيان، بعد أن خرج منه في المركز الثامن، وبثاني أسوأ ترتيب ل «العميد» في تاريخه، بعصر الاحتراف، وكان موسم 2009-2010 هو الأسوأ للفريق بعدما أنهاه في المركز العاشر.

وكان النصر من أبرز الأندية الإماراتية التي قامت باستبدال مدربيها خلال الموسم من خلال ثلاثة مدربين، وهم الصربي إيفان يوفانوفيتش والذي استمر مع الفريق من الموسم الماضي وحتى بدايات الموسم 2018-2019، لكنه رحل بعد سوء النتائج وجاء بدلاً منه البرازيلي كايو زاناردي والذي كانت فترته الأولى إيجابية للغاية، لكن الإدارة قررت الاستعانة بالإسباني بينات سان خوسيه الذي أصبح ثالث أسوأ المدربين في مسابقة الدوري هذا الموسم، حيث ترك الفريق في المركز الحادي عشر بالجولة الثامنة عشرة، وكان في جعبته 17 نقطة حينها، ليعود بعده البرازيلي كايو زاناردي ساعياً إلى تحقيق الأفضل للعميد، وهو ما تحقق بالفعل حتى نهاية الموسم.

Advertisements

النصر بدأ فعلياً تعاقداته استعداداً للموسم الجديد بعدما تعاقد مع كل من برانديلي كواس لاعب هيراكليس الهولندي، والبرتغالي أنطونيو جوزيه، ليصبح في انتظار الأجنبي الرابع، بعد أن ضمن الإسباني نيجريدو البقاء مع الفريق، وقد بات العميد قريباً للغاية من التوقيع مع لاعب من أمريكا اللاتينية، حيث من المتوقع أن يكون اللاعب برازيلياً ويلعب في مركز الدفاع.

العميد الذي أنهى الميركاتو الصيفي الموسم الماضي بصفقات مدوية، كان حديث الأندية والشارع الرياضي، وكانت العين عليه من أجل العودة إلى الإنجازات والبطولات، إلا أن ما حدث عكس ذلك نهائياً، لتكون الانطلاقة للموسم المقبل أكثر هدوءاً للفريق من أجل تصحيح المسار.

وبحسب متابعات «الخليج الرياضي» فإن نادي النصر يواصل البحث عن المزيد من اللاعبين المواطنين من أجل تدعيم صفوف الفريق بعد رحيل الحسين صالح إلى نادي الوحدة على سبيل الإعارة، ومسعود سليمان إلى الظفرة، وعلي حسين إلى خورفكان، بجانب الحارس محمد يوسف.

وفيما يتعلق بعودة اللاعب خليفة مبارك بعد تعرضه لإصابة مع منتخب الإمارات خلال مشاركته في بطولة كأس آسيا، أكد مصدر بنادي النصر أن اللاعب سيتواجد في معسكر الفريق المزمع انطلاقته يوم 20 يوليو/تموز المقبل في ألمانيا، لكنه لن يعود للمشاركة مع الفريق مع بداية الموسم، حيث يعيش الآن فترة إعداد بعد عودته من إنجلترا لمتابعة حالته الصحية، ومن المتوقع أن ينضم لصفوف العميد بعد انطلاقة الموسم بأسابيع.