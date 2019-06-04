برج العرب يستضيف مباراة الأهلى وبيراميدز

حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري ملعب برج العرب لاستضافة لقاء الأهلي وبيراميدز في دور ال16 لبطولة كأس مصر، والمقرر له يوم 26 أو 27 أغسطس المقبل.. وكشف مسؤولو اللجنة عن تحديد ملعب برج العرب في الإسكندرية لاستضافة المباراة؛ لأنه ملعب محايد نظراً لأن الفريقين يلعبان مبارياتهما المحلية في القاهرة.

وكان استاد السلام يستضيف مباريات الأهلي قبل إغلاقه بسبب أمم إفريقيا؛ ليتم نقل لقاءات الأحمر إلى بتروسبورت، أما بيراميدز فيخوض لقاءاته على ملعب الدفاع الجوي. فيما وضعت لجنة التخطيط بالأهلي استراتيجية الموسم الجديد خلال الجلسة التي عقدتها مؤخراً.