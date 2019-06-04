لارا صوايا: البطلة توجت جهودها بالفوز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقدمت لارا صوايا المديرة التنفيذية للمهرجان العالمي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة بالتهنئة إلى الفارسة المجرية فيفيان موكسنكا (22 عاماً) على الإنجاز الذي حققته ممثلة بلدها في النهائيات في أبوظبي.

وأعربت عن سعادتها بفوز الفارسة الصغيرة ، بعد أن قدمت أداء متميزاً ،وقالت : الجولة الخامسة لمونديال أم الإمارات للفرسان المتدربين سوف تكون في بوخارست، بالتزامن مع الملتقى العالمي للخيول العربية الأصيلة (رومانيا 2019).