المدفع: الإنجاز إضافة جديدة إلى مسيرة النادي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ثمن علي بن سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي الإنجاز الذي حققه أبطال النادي في بطولة العالم للدراجات المائية في إيطاليا، مشيداً بمسيرة أبطال النادي وتميزهم وإصرارهم على التميز في بطولة العالم في إيطاليا التي جمعت كل أبطال العالم في مجال اللعبة في مكان واحد. كما حرص المدفع على تهنئة أبطال الإمارات الفائزين بالفئات الأخرى الذين مثلوا بقية الفرق الإماراتية التي شاركت في نفس التظاهرة.

أما أحمد الحوسني المدير التنفيذي في النادي، فأكد سعادته بالإنجاز الذي تحقق واعتبره إضافة جديدة تضاف إلى مجمل إنجازات النادي، معتبراً أن الدعم الكبير والمتابعة الدائمة للفريق أسهما في وصول دراجيه إلى المستوى الذي يليق بطموحات النادي، متوقعاً مزيداً من النتائج الإيجابية خلال المشاركات المقبلة.

وكانت بعثة النادي وصلت أمس إلى أرض الوطن للحاق بالعيد مع الأهل، وهم يحملون ذهبية وفضية مونديال إيطاليا.