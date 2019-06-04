الرميثي يهنئ الشارقة ويشيد بإنجاز أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقدم سالم الرميثي المدير العام لنادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية بالتهنئة إلى سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة والداعم الأول لفريق أبوظبي، وأكد أن متابعة سموه المستمرة وحرصه على دعم الفريق هما الأساس في أن يكون صاحب الريادة والتميز دائماً في كل مشاركاته البحرية. وأشاد الرميثي بما قدمه الأبطال من مستوى رفيع ومتميز في ثاني جولات البطولة في أولمبيا، حيث أكد أن الفضية التي أحرزها البطل سلمان في نهاية الجولة تؤكد المكانة القوية والمستمرة لفريق أبوظبي.

كما هنأ الرميثي بإنجاز فريق الشارقة للدراجات المائية، والذي أحرز ذهبية وفضية فئة واقف جي بي 2 وللمرة الأولى في أول مشاركة عالمية للأبطال. وقال الرميثي: «نهنئ بالإنجاز المتميز لفريق الشارقة في الظهور الأول له في البطولة، ونؤكد أن أبناء الإمارات دوماً في القمة والريادة على مستوى الرياضات البحرية».

وثمن الرميثي ما قدمه الملا من إبداع في الاستعراض الحر في هذه الجولة، حيث أكد أنه بطل عالمي قائلاً: «يحسب للملا أنه بطل إماراتي استطاع حمل لقب البطولة في الموسم الماضي، ويدافع الآن وبقوة عن اللقب بما يقدمه من مهارة وإبداع في المنافسة، وإحرازه للعلامة الكاملة حتى الآن في الاستعراض».