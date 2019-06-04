“إعرف”ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز موسم 2019/2018/ وتعادل الزمالك مع الحدود يقلل فرص...

نرصد لكم في هذا المقال ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز لموسم 2019/2018، بعد مباراة أمس واصل قطار الأهلي حصد النقاط من كل محطات الدوري المصري، وتعادل مع الإسماعيلي بهدف لكلا الفريقين، ليصل الأهلي إلي النقطة ال74 وينفرد بالصداره، وبعد فوز بيراميدز علي النجوم 2-صفر، ويحصل الإسماعيلي علي 42 نقطة ويبقي في المركز السابع.

ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز، الأهلي في المركز الأول برصيد 74 نقطة، خلفه بيراميدز الثاني برصيد 70نقطة، ويأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 68 نقطة،وتكون الأسابيع المتبقية مثيرة وصعبة وحاسمة للفوز ببطولة الدوري، حيث لم يتبقي للأهلي سوي مبارتين واحدة مع المقاولون العرب والثانية مع نادي الزمالك، وأصبح الصراع علي أشده بين الثلاث فرق الأولي.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الزمالك وحرس الحدود.

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تحديث الثلاثاء:فقد الزمالك نقتتين ثمينتين بعد تعادله مع فريق حرس الحدود بهدف لمثله، وأصبحت جماهيره في غضب نتيجة هذا التعادل، وأصبحت فرص الزمالك في الفوز بدرع الدوري ضعيفة بعد هذا التعادل.

وأصبح نادي المصري البورسعيدي في المركز الرابع برصيد 52نقطة، ويليه المقاولون العرب برصيد 47 نقطة، وفي المركز السادس فريق مصر المقاصة برصيد 46نقطة، المركز السابع فريق الإسماعيلي 43نقطة، المركز الثامن من نصيب طلائع الجيش برصيد 41نقطة، وأصبح التنافس علي المركز الرابع المؤهل للبطولة الإفريقية علي أشدة بين الفرق الثلاثة المصري و مصر المقاصة والمقاولون.

أحبائي المتابعين نتمنى أن نكون قدمنا لكم في هذا التقرير، كل ما تريدون معرفته في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاذ، ونحن معكم لتقديم كل جديد، في حينة ونتمنى أن ننال رضاكم، ويسعدنا تلقي أي إستفسار لديكم.

وبعد إصدار النادي الأهلي لبيانه الذي أوضح فية عدم لعب مبارياته المتبقية إلا بعد إستكمال نادي الزمالك لمؤجلاته، فأن الجميع يترقب إجتماع إتحاد الكرة اليوم لتحديد مواعيد باقي المباريات .