العشري يكشف خطته لإسقاط الزمالك .. ومصيره من البقاء مع الفريق

ملك موسى

قال طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود إنه فاجأ الزمالك بطريقة اللعب في مباراة الفريقين في اللقاء المؤجل من الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وحرص المدير الفني على توجيه الشكر للاعبي الفريق على الأداء طوال الموسم، موضحا أن فريقه فرط في الفوز بسبب عدم استغلال الفرص التي سنحت للاعبي الفريق في المباراة.

وأكد العشري أنه لم يحسم موقفه بالبقاء في قيادة الفريق أو الرحيل، ومن المقرر أن يتم عقد جلسة مع مسؤولي النادي خلال الساعات المقبلة.