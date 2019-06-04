ملك موسى
قال طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود إنه فاجأ الزمالك بطريقة اللعب في مباراة الفريقين في اللقاء المؤجل من الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
وحرص المدير الفني على توجيه الشكر للاعبي الفريق على الأداء طوال الموسم، موضحا أن فريقه فرط في الفوز بسبب عدم استغلال الفرص التي سنحت للاعبي الفريق في المباراة.
وأكد العشري أنه لم يحسم موقفه بالبقاء في قيادة الفريق أو الرحيل، ومن المقرر أن يتم عقد جلسة مع مسؤولي النادي خلال الساعات المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر العشري يكشف خطته لإسقاط الزمالك .. ومصيره من البقاء مع الفريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.