الزمالك يواصل نزيف النقاط بالتعادل مع حرس الحدود 1 / 1

كتب عمرو جاب الله
تعادل الزمالك مع حرس الحدود بهدف لمثله فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء الإثنين، على استاد حرس الحدود بالمكس، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثلاثين فى بطولة الدورى الممتاز، تقدم حرس الحدود فى الدقيقة 34 عن طريق بهاء مجدى لاعب الزمالك الذى سجل بالخطأ فى مرماه وأدرك المغربى خالد بوطيب التعادل للزمالك فى الدقيقة 65.
بهذه النتيجة واصل الزمالك نزيف النقاط بعد التعادل السابق مع الإنتاج الحربى حيث أصبح رصيد الفريق الأبيض 68 نقطة يحتل بهم المركز الثالث بينما ضمن حرس الحدود البقاء بعد هبوط بتروجت مع الداخلية والنجوم...
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