تذكرتى تواصل فتح منافذها لبيع تذاكر كأس الأمم الأفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل شركة تذكرتى فتح منافذها لبيع تذاكر بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تنطلق 21 يونيو الجارى بالقاهرة . وأعلن مسئولو شركة تذكرتى تأمين الموقع الذى تم طرحه مؤخراً لحجز وبيع تذاكر بطولة امم افريقيا بوسائل تأمين قوية منعا لأى عملية قرصنة على الموقع. وأوضح مسئولو الشركة أن تأمين الموقع ضد القرصنة هدفه الحفاظ على سرية بيانات الجماهير، خاصة التى ستقوم بإدخال أرقام البطاقات الائتمانية للدفع الإلكترونى نظير الحصول على تذاكر امم افريقيا 2019. Advertisements وحددت اللجنة المنظمة لبطولة أمم افريقيا منافذ استلام التذاكر والتى يقدم ”الخليج 365” قائمة كاملة بها: الدرجه الأولى: أفرع أورنج التالية ( مصر الجديدة - مدينه نصر - التجمع - الرحاب - الدقى - وسط البلد- الزمالك -المنيل - العباسيه - شبرا - 6 اكتوبر - الهرم - المعادى - المقطم -" الاسكندريه - الإسماعليه - السويس). الدرجة الثانية والثالثة: جميع مراكز الشباب التالية ( مركز شباب الجزيرة - مركز شباب الأولمبى المعادى - نادى منتخب السويس - مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية - الحى السادس بأكتوبر - نادى اصحاب الجياد بسموحه - نادى الشمس كما خصصت تذكرتى خطا ساخنا للاستفسارات والحصول على مزيد من المعلومات و رقمه 15355 و الموقع الرسمى www.tazkarti.com.

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