شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يستعين بفيديو رش مياه: "طارق العشرى عمل سحر قبل الماتش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتهم مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، طارق العشرى المدير الفنى لفريق حرس الحدود، بالقيام بأعمال سحر وشعوذة، وهى ما أدت لتعادل الأبيض فى مباراته أمام الحرس بهدف لكل منهما فى اللقاء الذى جمعهما، على ستاد المكس، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثلاثين بالدورى الممتاز.

وطلب مرتضى منصور من الإعلامى خالد الغندور، عرض مقطع فيديو عبر شاشة "المحور" يكشف قيام عامل غرف ملابس حرس الحدود، برش المياه فى ملعب المكس قبل موعد المباراة بساعتين، مشيرًا إلى أن تلك المياه تعود لأعمال السحر والشعوذة.

بهذه النتيجة واصل الزمالك نزيف النقاط بعد التعادل السابق مع الإنتاج الحربى حيث أصبح رصيد الفريق الأبيض 68 نقطة يحتل بهم المركز الثالث بينما ضمن حرس الحدود البقاء بعد هبوط بتروجت مع الداخلية والنجوم وارتفع رصيد حرس الحدود للنقطة 38 ويحتل المركز الثانى عشر فى جدول ترتيب الدورى.