شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يضمن البقاء فى دورى الأضواء بفوز غالى على الإنتاج 2-1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق وادى دجلة فوزا غاليا على الإنتاج الحربى 2-1 فى اللقاء الذى جمعهما باستاد كلية الشرطة فى اطار فعاليات الاسبوع الـ 34 من الدورى الممتاز .

وبهذه النتيجة ضمن وادى دجلة البقاء فى دورى الاضواء والشهرة بعد ان رفع رصيده للنقطة 39 ويتجمد رصيد الانتاج عند النقطة 38 .

تقدم لدجلة محمد هلال وابراهيما نداي فى الدقيقت 27 و63 من زمن اللقاء واحرز أحمد مجدي هدف الانتاج فى الدقيقة 88 من زمن اللقاء .

كان الشوط الأول من اللقاء قد انتهى بتقدم أبناء وادى دجلة بهدف نظيف أحرزه محمد هلال من ركلة جزاء فى الدقيقة 27 من زمن اللقاء .

يقود اللقاء طاقم تحكيميا الطاقم المجرى المكون من كلاً من بولاش بيركا حكم ساحة، ويعاونه إشتيفان اولبيرت مساعد أول، و بيتر بريتان مساعد ثانى، وشاندور اندو شابو حكما رابعا.

بدأ دجلة لقاء اليوم بتشكيل مكون من

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محمد عبد المنصف فى حراسة المرمى

فى الدفاع.. إسحاقو يعقوبو - خالد رضا - أحمد رمضان بيكهام - أسامة العزب

فى الوسط.. محمد عبد العاطى - بوزاس فاسيلوس - أحمد سعيد - أسامة العزب

فى الهجوم.. إبراهيما نداى - محمد هلال.