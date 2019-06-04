دجلة يضمن البقاء فى دورى الأضواء بفوز غالى على الإنتاج 2-1

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق وادى دجلة فوزا غاليا على الإنتاج الحربى 2-1 فى اللقاء الذى جمعهما باستاد كلية الشرطة فى اطار فعاليات الاسبوع الـ 34 من الدورى الممتاز .
وبهذه النتيجة ضمن وادى دجلة البقاء فى دورى الاضواء والشهرة بعد ان رفع رصيده للنقطة 39 ويتجمد رصيد الانتاج عند النقطة 38 .
تقدم لدجلة محمد هلال وابراهيما نداي فى الدقيقت 27 و63 من زمن اللقاء واحرز أحمد مجدي هدف الانتاج فى الدقيقة 88 من زمن اللقاء .
كان الشوط الأول من اللقاء قد انتهى بتقدم أبناء وادى دجلة بهدف نظيف أحرزه محمد هلال من ركلة جزاء فى الدقيقة 27 من زمن اللقاء .
يقود اللقاء طاقم تحكيميا الطاقم المجرى المكون من كلاً من بولاش بيركا حكم ساحة، ويعاونه إشتيفان اولبيرت مساعد أول، و بيتر بريتان مساعد ثانى، وشاندور اندو شابو حكما رابعا.
بدأ دجلة لقاء اليوم بتشكيل مكون من
محمد عبد المنصف فى حراسة المرمى
فى الدفاع.. إسحاقو يعقوبو - خالد رضا - أحمد رمضان بيكهام - أسامة العزب
فى الوسط.. محمد عبد العاطى - بوزاس فاسيلوس - أحمد سعيد - أسامة العزب
فى الهجوم.. إبراهيما نداى - محمد هلال.
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