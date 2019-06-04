شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الأهلى يوم الاثنين 3 / 6 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى يوم الأثنين 3 / 6 / 2019 شهدت العديد من الاخبار والاحداث التى نرصدها في التقرير التالي:

الخطيب يجتمع مع لاسارتى بعد العيد لمناقشة ملف الراحلين عن الأهلى

يعقد محمود الخطيب برئيس النادى الاهلى جلسة مع الأورجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق من أجل مناقشة عدة أمور خاصة بالفريق.

ومن المقرر أن يبحث الخطيب مع لاسارتى بعض الأمور الخاصة ببعض اللاعبين الذين يرغب النادى فى حسم مصيرهم سواء بالاستغناء عنهم أو الإبقاء عليهم.

ومن المقرر أن تكون جلسة رئيس الأهلى مع لاسارتى بعد عيد الفطر، خاصة وأن الفريق ليس أمامه أية ارتباطات حاليا، بعد تأجيل مباراتى المقاولون العرب والزمالك لما بعد أمم أفريقيا.

مدافع الأهلي يفاضل بين 3 عروض محلية.. اعرف التفاصيل

يفاضل محمد نجيب، مدافع النادى الأهلي، بين ثلاثة عروض محلية تلقاها خلال الفترة الماضية للرحيل لأحداها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. ولا يُشارك نجيب فى مباريات الأهلي الماضية لأسباب فنية، الأمر الذى جعله يستقر على الرحيل فى الصيف مُفضّلاً الإنتقال لأى نادٍ محلى عن الاعتزال بنهاية الموسم الجارى. وينتظر نجيب نهاية الموسم رسمياً من أجل اختيار العرض الأفضل له حتى ينتقل له، ومن بين هذه العروض عرض من طنطا الذى أبدى جدية واضحة فى الحصول على خدمات اللاعب لكن هناك عروض أخرى يفاضل بينها مدافع الأهلي.

عمرو جمال يجتمع مع سيد عبد الحفيظ لتحديد مصيره مع الأهلي

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عقد عمرو جمال، مهاجم الأهلي، جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق مؤخراً لمناقشة مصيره مع النادى سواء بالاستمرار أو الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية. وقيد الأهلي عمرو جمال فى قائمة الفريق المحلية خلال يناير الماضى، قبل أن يبتعد اللاعب عن المشاركة فى المباريات للإصابة تارة ولأسباب فنية تارة أخرى. ويرغب عمرو جمال فى حسم مصيره مع الأهلي، خاصة أنه تلقى عدة عروض محلية وخارجية خلال الفترة الماضية ويرغب فى تحديد موقفه مع الأهلي للرد على هذه العروض.

بدراوى "اليد" يتحدث عن رحلة العودة للأهلى

أبدى باهر البدراوى، المنضم حديثا لفريق اليد رجال بالأهلى، سعادته بالعودة مرة أخرى لارتداء قميص الفريق، مُعبراً عن سعادته بالعودة إلى بيته الذى قضى بين جدرانه 7 سنوات فى وقت سابق. وأوضح البداروى أنه لم يتأخر فى الموافقة على اللعب للفريق فور بداية المفاوضات، مؤكدا أن أى لاعب يتمنى ارتداء قميص الأهلى الذى يعتبر شرفا كبيرا لأى لاعب. وكشف البدراوى عن تلقيه عددا كبيرا من العروض خلال الفترة الماضية، إلا أنه لم يتردد فى التوقيع للأهلى لرغبته فى الفوز بكل البطولات بالفترة القادمة، وفى ظل الدعم المنتظر من جانب جماهير النادى. وأشار إلى أن الموسم المقبل سيكون صعبا، وبه العديد من التحديات، مؤكدا ثقة فى قدرات اللاعبين، خاصة أن الصفقات الجديدة تمتاز بعنصر الخبرة، وهو ما يؤكد على وجود ثقة فى الفوز بالبطولات المختلفة التى سينافس عليها الفريق فى الموسم الجديد.

لجنة التخطيط تضع استراتيجية الموسم الجديد فى الأهلى