سوبر كورة.. من الأهلي للزمالك "نشكركم على حسن تعاونكم"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدى نادي الزمالك للأهلي فرصة الفوز باللفب الـ41 في تاريخه رسمياً ليصبح لسان حال القلعة الحمراء للزمالك "نشكركم على حسن تعاونكم". يأتى ذلك فى الوقت الذى وضع الزمالك نفسه فى موقف صعب فى مشوار الدوري بالتعادل أمام حرس الحدود بهدف لكل منهما فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء الأثنين.

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