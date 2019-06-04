شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير السويس تتسابق لحجز تذاكر مباريات أمم أفريقيا قبل عيد الفطر .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد منفذ " تذكرتي " بالسويس اقبالا" متزايد خلال فترتي العمل الصباحية والمسائية. و شهد اليوم تسابق من جماهير السويس علي شراء تذاكر مباريات كاس الامم الافريقية مصر 2019 قبل إجازة عيد الفطر المبارك بعد استخراج بطاقة المشجع Fan ID. Advertisements وحرص طاقم موظفي احد البنوك بالسويس علي التواجد بالمنفذ احجز مقاعدهم في مدرجات المونديال الافريقي. وقال محمد سعيد مدير خدمة العملاء بالبنك ان زملاؤه حجزو تذاكر مباراة افتتاح البطولة بين مصر و و زيمبابوي يوم 21 يونيو الجاري باستاد القاهرة مستغلين تطبيق تذكرتي الذي سمح لهم بحجز التذاكر بسهولة من خلال الموقع حيث كانو يعانون سابقا" من السوق السوداء ولذلك لم يحضرو اي فعاليات بالقاهرة من قبل مشيدا" بالنظام الرائع بالمنفذ وتعاون الموظفين مع الجماهير بشكل مثالي .

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