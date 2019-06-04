شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عودة : بتروجيت هبط بفعل فاعل ولجنة المسابقات السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عودة المدير الفنى لبتروجيت أن فريقه هبط بفعل فاعل بعد التعادل السلبى الذى حققه فريقه مساء أمس بالتعادل السلبى فى الجولة الأخيرة من مسابقة الدورى .

وأضاف عودة فى تصريحات صحفية أنه اجتهد كثيرا منذ قدومه على رأس القيادة الفنية لبتروجيت ونجح فى جمع اكثر من 20 نقطة مع الفريق بالرغم من موقفه السيئ حيث كان يحتل مؤخرة جدول الترتيب برصيد 15 نقطة ، ونجح فى تحقيق الفوز تلو الاخر على أندية كبرى مثل مصر المقاصة والإنتاج الحربى ووادى دجلة والإتحاد السكندرى، إلا أن سوء الحظ فى بعض المباريات حرمه من تحقيق حلم مجلس الإدارة بالبقاء .

واختتم المدير الفنى لبتروجيت أن مجلس إدارة ناديه اجتمع مع أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة بمقر الجبلاية وأقر نائب الجبلاية بالحقوق التى طرحها مسئولى النادى البترولى، إلا أن الحديث تغير تماما بعد الإجتماع بأيام قليلة وظهور مواعيد الجولة الاخيرة عن طريق لجنة المسابقات، وظهرت بعضها المباريات يوجد بها تساهل من بعض الأندية، مشيرا فى النهاية إلى أنه لو أقيمت مباريات الجولة الأخيرة بالدورى فى نفس التوقيت لما هبط فريقه للقسم الثانى .