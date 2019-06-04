شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا .. هبوط بتروجت للقسم الثانى بعد التعادل أمام المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تعادل فريق بتروجت والمقاولون العرب سلبيا فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الجيش بالسويس ضمن فاعليات الجولة الاخيرة للدورى ليتأكد هبوط الفريق البترولى للقسم الثانى بعد وصوله للنقطة 35 بغض النظر عن نتائج الفرق الاخرى ، بينما ارتفع رصيد المقاولون العرب عند 48 نقطة

جاءت احداث المباراة مفتوحة من كلا الفريقين بسبب رغبتهما فى حصد نقاط المباراة ، فالفريق البترولى كان لا بديل أمامه سوى تحقيق الثلاث نقاط للوصول للنقطة 37 والإنتظار لمعرفة نتائج الفرق الأخرى ، فى الوقت الذى حاول فيه المقاولون العرب خطف نقاط المباراة للإقتراب اكثر من المركز الرابع الذى يحتله المصرى البورسعيدى برصيد 52 نقطة .

وقد بدأ بتروجت اللقاء بتشكيل مكون من :-

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حراسة المرمى : محمد بونجا

الدفاع : أحمد سالم صافى – حمادة طلبه – حسام حسن – احمد السباعى

الوسط : محمد فييرا – احمد العجوز – حميد ماو – محمود عماد

الهجوم : كريس جادى – شكرى نجيب