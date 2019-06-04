شكرا لقرائتكم خبر عن الصراع يشتعل.. سيناريوهات التتويج بالدورى بعد تعادل الزمالك مع الحرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشتعل الصراع على لقب الدورى بين الأهلى والزمالك هذا الموسم 2018 / 2019 بعدما واصل الأبيض نزيف النقاط، بالتعادل مع حرس الحدود بهدف لكل منهما فى المباراة التى التى جمعتهما، على ستاد المكس بالإسكندرية، فى القاء المؤجل من الأسبوع الثلاثين بالدورى الممتاز.

بهذه النتيجة واصل الزمالك نزيف النقاط بعد التعادل السابق مع الإنتاج الحربى حيث أصبح رصيد الفريق الأبيض 68 نقطة يحتل بهم المركز الثالث بينما ضمن حرس الحدود البقاء بعد هبوط بتروجت مع الداخلية والنجوم وارتفع رصيد الحرس للنقطة 38 محتلاً المركز الثانى عشر فى جدول ترتيب الدورى.

السيناريو الأول.. "الزمالك بطل الدورى" بالمواجهات المباشرة

رغم التعادل المخيب للأمال للزمالك أمام الحرس، إلا أن هناك سيناريو أمام الأبيض حتى يتمكن من التتويج بلقب الدورى، وهو الفوز فى جميع المباريات المتبقية له أمام الجونة والإسماعيلى ثم الأهلى، حتى يصل للنقطة 77، وحينها سيتساوى مع الأهلى فى النقاط، وذلك فى حالة فوز الأحمر على المقاولون، إلا أن الأبيض سيتوج باللقب فى تلك الحالة بـ"المواجهات المباشرة" نظرًا لفوزه على الأحمر فى مواجهة الدور الأول.

السيناريو الثانى.. الأهلى بطل الدورى بفارق النقاط عن الزمالك

السيناريو الثانى للصراع على الدورى، وهو فوز الأهلى فى المباراتين المتبقيتين أمام المقاولون العرب ثم الزمالك، حينها سيصل المارد الأحمر للنقطة 80 ويحصد لقب الدورى بفارق النقاط عن الأبيض.

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السيناريو الثالث.. الأهلى بطل الدورى قبل مباراة القمة

يتوج الأهلى بلقب الدورى هذا الموسم رسميًا، قبل مباراة القمة، فى حالة فوزه على المقاولون العرب، ويتعرض الزمالك للهزيمة أو التعادل فى أى من مواجهاته المتبقية أمام الجونة أوالإسماعيلى، حينها سيصل الأحمر للنقطة 77، ولن يستطيع الأبيض الوصول لتلك النقطة حتى وأن حقق الفوز على الأهلى فى لقاء القمة.

السيناريو الرابع.. الأهلى بطل الدورى بالتعادل مع الزمالك

يتوج الأهلى بلقب الدورى فى حالة تحقيق الفوز على المقاولون العرب، ثم التعادل مع الزمالك، حينها سيصل للنقطة 78، وسيصل الأبيض للنقطة 75 بالفوز على الجونة والإسماعيلى والتعادل مع الأحمر.



الاهلى والزمالك

السيناريو الخامس .. الزمالك بطل الدورى بالتعادل أمام الأهلى

يتوج الزمالك بلقب الدورى حال تعادل الأهلى امام المقاولون العرب او الخسارة ، ثم التعادل او الخسارة أيضا من الزمالك حينها يصبح الزمالك لديه 77 نقطة بينما يرتفع رصيد الأهلى إلى 76 نقطة .