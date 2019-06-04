شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجدي يحرز هدف الإنتاج الأول فى مرمى دجلة ( 2-1 ) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أحز أحمد مجدى لاعب الإنتاج الحربى هدف فريقه الأول فى مرمى وادى دجلة فى الدقيقة 88 من زمن القاء الذى يجمعهما باستاد كلية الشرطة فى الجولة الـ 34 من الدورى الممتاز لتصبح النتيجة 2-1 .

كان دجلة قد تقدم بهدفين أحرزهما محمد هلال وابراهيما نداي فى الدقيقت 27 و63 من زمن اللقاء .

كان الشوط الأول من اللقاء قد انتهى بتقدم أبناء وادى دجلة بهدف نظيف أحرزه محمد هلال من ركلة جزاء فى الدقيقة 27 من زمن اللقاء .

يقود اللقاء طاقم تحكيميا الطاقم المجرى المكون من كلاً من بولاش بيركا حكم ساحة، ويعاونه إشتيفان اولبيرت مساعد أول، و بيتر بريتان مساعد ثانى، وشاندور اندو شابو حكما رابعا.

بدأ دجلة لقاء اليوم بتشكيل مكون من

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محمد عبد المنصف فى حراسة المرمى

فى الدفاع.. إسحاقو يعقوبو - خالد رضا - أحمد رمضان بيكهام - أسامة العزب

فى الوسط.. محمد عبد العاطى - بوزاس فاسيلوس - أحمد سعيد - أسامة العزب

فى الهجوم.. إبراهيما نداى - محمد هلال.

ويحتل الانتاج الحربى المركز الحادى عشر برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 35 هدف وتلقت شباكه 42 هدف بينما يحتل وادى دجلة المركز الثانى عشر برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 10 وخسر 14 لقاء وسجل لاعبيه 39 هدف وتلقت شباكه 46 هدف.