شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور لجماهير الزمالك: "لمولى 50 مليون جنيه وأنا أرجع جروس" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أن السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى السابق للفريق الكروى الأول، كان سيحصل على 50 مليون جنيه فى السنة، موضحًا أن عقده انتهى يوم 31 مايو الماضى، وفى حالة استمراره يومًا واحدًا بعد ذلك يتجدد العقد تلقائيا.
أوضح مرتضى فى تصريحاته لقناة "المحور" إنه يتعرض لهجوم شرس من بعض جماهير القلعة البيضاء بسبب رحيل جروس، قائلاً لهم: "لمولى من بعضكم 50 مليون جنيه وأنا أرجع جروس تانى، لأنى مش هحمل خزينة النادى هذا المبلغ الضخم بدون فائدة".
تابع رئيس القلعة البيضاء حديثه، أتعرض لضغوطات عديدة حتى يخوض باقى مبارياته قبل أمم أفريقيا 2019، لكننى رفضت، قائلاً: "مش هبيع الزمالك ولو على جثتى".
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