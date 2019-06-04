شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف: معملتش حاجه لبقاء الاتحاد السكندري.. ومهمتى انتهت رسمياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري، أن مهمته مع الفريق السكندري انتهت بشكل رسمي بعد ضمان البقاء في الدوري المصري الممتاز بالموسم المقبل.

وتمكن الاتحاد بالفوز على سموحة بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت بينهما أمس ضمن مواجهات الجولة 34 والأخيرة بالبطولة، ليضمن الفريق البقاء في بطولة الدوري .

وأشار يوسف في تصريحات لقناة أون سبورت، إلي أنه راض عن أداء لاعبي الاتحاد السكندري ، قائلاً " انا معملتش حاجه لبقاء الفريق" ــ خاصة أنه تولي القيادة الفنية من 7 ايام فقط ــ مؤكداً أن هناك عوامل ساعدت الاتحاد في تحقيق المكسب، منها أن حسام حسن المدير الفني لسموحة دفع بلاعبين لم يشاركوا على مدار الموسم مع الفريق وأعطاهم الفرصة وهذا ساعدنا في تحقيق الفوز، بجانب الجهد الذي بذله لاعبو الاتحاد.

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وأضاف طلعت يوسف ، انه لو مكان حسام حسن المدير الفني لسموحة لفعل ذلك لتقييم اللاعبين واتخاذ قرار فيهم سواء من يستمر أو من يرحل .

وأوضح المدير الفني للاتحاد السكندري، أن محمد مصيلحي رئيس زعيم الثغر قادر علي اتخاذ قرارات صحيحة تعدل مسار الفريق ولا تضعه في هذا الوضع مرة أخري .