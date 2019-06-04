شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباراة الزمالك وحرس الحدود فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فقد الزمالك نقطتين في صراع الدوري بعد ما تعادل مع حرس الحدود بهدف لمثله فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء الإثنين، على استاد حرس الحدود بالمكس، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثلاثين فى بطولة الدورى الممتاز.

تقدم حرس الحدود فى الدقيقة 34 عن طريق بهاء مجدى لاعب الزمالك الذى سجل بالخطأ فى مرماه وأدرك المغربى خالد بوطيب التعادل للزمالك فى الدقيقة 65.

بهذه النتيجة واصل الزمالك نزيف النقاط بعد التعادل السابق مع الإنتاج الحربى حيث أصبح رصيد الفريق الأبيض 68 نقطة يحتل بهم المركز الثالث بينما ضمن حرس الحدود البقاء بعد هبوط بتروجت مع الداخلية والنجوم وارتفع رصيد حرس الحدود للنقطة 38 ويحتل المركز الثانى عشر فى جدول ترتيب الدورى.

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ودخل الزمالك المباراة بتشكيل يضم كلا من:" محمود جنش فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وبهاء مجدى فى خط الدفاع، طارق حامد ومحمد حسن وأحمد سيد زيزو ومحمود كهربا فى خط الوسط، عمر السعيد وخالد بوطيب فى خط الهجوم".

بينما دخل حرس الحدود اللقاء بتشكيل يضم كلا من:" أحمد السعدنى فى حراسة المرمى، خالد سامى ومحمد الشبيني ومحمد عبد الفتاح ومحمد طارق أبو العز فى خط الدفاع، مصطفى جمال وحسن مجدي وأحمد فتحى فيلكس وأحمد هانى فى خط الوسط، إمام عاشور وايدو موسيس فى خط الهجوم".