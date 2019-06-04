شكرا لقرائتكم خبر عن القناة تنقل كل الأحداث.. اعرف ترددات تايم سبورت.. 11449 على نايل سات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق مسئولو قناة "تايم سبورت" البرومو الخاص بها، لنقل فعاليات بطولة أمم أفريقيا 2019، وتستضيف مصر البطولة خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى تاريخ البطولة بدلاً من النظام القديم الذى كان بمشاركة 16 فريقا فقط.

تردد قناة "تايم سبورت" عبارة عن أرضى وفضائى :

فضائى :

القمر الصناعى : النايل سات

تردد 11449

الاستقطاب : افقى

Advertisements

معدل الترميز : 27500

أرضي :

الحيز الأرضى : uhf 32

وتنقل القناة كل الأحداث الخاصة بأمم أفريقيا ومتابعة استعدادت منتخب مصر للبطولة وأخبار المنتخبات الأخرى وتغطية حصرية لأخبار وتدريبات ألفراعنة، فى إطار تفعيل بروتوكول التعأون بين مجموعة "إعلام المصريين" والهيئة الوطنية للإعلام، تم الإعلان عن إطلاق قناة "تايم سبورت" التى تُذاع على نسختها الأرضية، مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019 وتأتى هذه الخطوة ثمرة للتعاون الذى يتم بين الهيئة الوطنية للإعلام ومجموعة إعلام المصريين بهدف التطوير وتقديم محتوى أفضل على شاشات التليفزيون المصرى.

وتنقل قناة تايم سبورت مباريات بطولة أمم أفريقيا على القنوات الأرضية وتشهد تواجد ألمع وأكبر نجوم التحليل الكروى والرياضي، وعلى رأسهم أحمد شوبير وسيف زاهر وحازم إمام وحسن شحاته وأيمن يونس وحسن المستكأوى وطه إسماعيل وعماد متعب وطارق الأدور ومحمد أبو العلا وجمال الغندور وفرح وشيما وأحمد عز.

وسيتمكن المشاهدون من متابعة مباريات البطولة وتغطية مميزة على مستوى سواء من داخل الملعب أو كواليس المباريات أو التغطيات المختلفة من خلال فريق عمل يعتبر افضل عناصر العمل الأعلامى الرياضى ويضم فريق عمل قناة "تايم سبورت " كوكبة من النجوم ومنهم أحمد شوبير، سيف زاهر، تامر صقر ويشارك فى ألفعاليات المختلفة من قامات الكره المصريه حسن شحاته، طه اسماعيل، حسنى عبد ربه وآخرين كما يثرى المحتوى ألفنى المتخصص للقناة حازم امام ، حسنى عبد ربه ، عماد متعب، عبد الظاهر السقا، جمال الغندورو غيرهم وأما نجوم التعليق فتجد حاتم بطيشة ، ايمن الكاشف ، عصام عبده ، محمد رمضان ، طارق الادورى بالاضافة إلى المميزين شيماء صابر، فرح على ، كريم رمزى ، أحمد عز، كريستين رياض ، يحيى حمزة ، ميريكل نصيف ، فتح الله ديدان ،عمرو جميل وأخرين.