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جنش يدخل فى مشادة مع حارس حرس الحدود بسبب الوقت الضائع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل محمود جنش حارس مرمى فريق الزمالك في مشادة كلامية مع أحمد السعدني حارس مرمى حرس الحدود بعد انتهاء مباراة الفريقين في اللقاء المؤجل من الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

 

جاءت مشادة جنش مع حارس الحدود حيث قال للسعدنى إنه تعمد إضاعة الوقت في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، تقدم حرس الحدود فى الدقيقة 34 عن طريق بهاء مجدى لاعب الزمالك الذى سجل بالخطأ فى مرماه وأدرك المغربى خالد بوطيب التعادل للزمالك فى الدقيقة 65.

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بهذا التعادل يحتل الفريق الأبيض المركز الثالث برصيد 68 نقطة، في حين يتواجد حرس الحدود في المركز الثانى عشر برصيد 38 نقطة.

 

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