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إجازة غير محددة للاعبى الزمالك بعد التعادل مع حرس الحدود

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح الجهاز الفنى للزمالك بقيادة خالد جلال، لاعبى فريقه راحة سلبية مفتوحة، بعد التعادل مع حرس الحدود بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد المكس في اللقاء المؤجل من الجولة الثلاثين للدوري.

 

وأكد الجهاز الفني للفارس الأبيض أنه لم يتم تحديد فترة الراحة، وسيتم الاستقرار عليها خلال الساعات المقبلة وإخطار اللاعبين بموعد العودة للتدريبات مجددا في ظل توقف الدوري بسبب بطولة كأس الأمم الأفريقية.

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بهذه النتيجة واصل الزمالك نزيف النقاط بعد التعادل السابق مع الإنتاج الحربى حيث أصبح رصيد الفريق الأبيض 68 نقطة يحتل بهم المركز الثالث بينما ضمن حرس الحدود البقاء بعد هبوط بتروجت مع الداخلية والنجوم وارتفع رصيد حرس الحدود للنقطة 38 ويحتل المركز الثانى عشر فى جدول ترتيب الدورى.

 

 

 

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