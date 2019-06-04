شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يضمن البقاء في الدوري بعد ثلاثية في سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نجح فريق الاتحاد السكندري في الفوز علي نظيره سموحة بثلاث أهداف مقابل هدف ، في اللقاء الذي جمع الفريقين في الجولة الأخيرة ببطولة الدوري المصري.

وبذلك النتيجة يضمن الاتحاد السكندري البقاء في بطولة الدوري بشكل رسمي ، بعد وصوله الي النقطة الـ 39 ، فيما تجمد رصيد سموحة عند النقطة الـ 38 في جدول الدوري .

سجل اهداف الاتحاد السكندري كل من عبد الرزاق سيسيه وكريم الديب وفارس مجاهد هدف عكسي، بينما سجل لسموحة حسام حسن من ركلة جزاء .

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وجاء تشكيل سموحة كالتالي.. في حراسة المرمي عصام ثروت، وفي الدفاع رجب نبيل ومحمود منصور واسلام صالح واحمد حمص،وفي الوسك ايدي امومو وعمر حبشي وكريم يحيي وفارس مجاهد وفي الهجوم شيخ بامبو .

بينما جاء تشكيل الاتحاد السكندري .. في حراسة المرمي الهاني سليمان، وفي الدفاع محمود شعبان والسيد سالم ومحمد انور ومحمود رزق، وفي الوسط نور السيد ومانجا وكريم الدين وعمار حمدي ، وفي الهجوم عبد الرزاق سيسيه وخالد قمر .