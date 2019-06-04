ملف الاثنين.. صلاح يوجه رسالة لجماهير ليفربول.. والزمالك يتعادل مع الحدود

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الاثنين 3 مايو 2019.
بتروجيت يضحي بنفسه ويفض اشتباك الأرقام بالهبوط رسمياً لدوري الدرجة الثانية
الزمالك يتعادل مع الحدود ويبقي الوضع على ما هو عليه فى المنافسة مع الأهلي
مدرب مصر: "هدف توتنهام" على أعتاب الانضمام للمنتخب
أحمد أحمد يتحدث عن تهديد رئيس الترجي.. وتعطل الـ "var" في تونس
خسارة لمصر.. صحيفة إسبانية تكشف عن "اتهام جديد" للكاف في عقود بث كأس الأمم
رسميا.. قطر تستضيف مونديال الأندية نسختي 2019 و2020
مصدر: الأهلي يراقب مهاجم مازيمبي.. وكودجو ما زال في الصورة
ليكيب: صندوق قطر للاستثمار في طريقه للاستحواذ على ليدز يونايتد
بالفيديو.. عبر رسالة "واتس آب".. شلبي يؤكد بيع آل الشيخ لحصته في بيراميدز
صلاح يوجه رسالة لجماهير ليفربول
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