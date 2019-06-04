طلعت يوسف: علاقتي انتهت بالاتحاد بعد النجاح في البقاء بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أعرب طلعت يوسف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على سموحة، وضمانه البقاء في مسابقة الدوري المصري بشكل رسمي وعدم الهبوط لدوري الدرجة الثانية.
ونجح الاتحاد السكندري في تحقيق الفوز على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الأسبوع الـ 34 من مسابقة الدوري.
وقال طلعت يوسف، في تصريحات صحفية عقب مباراة فريقه: "قدمنا مباراة جيدة أمام سموحة، وكان هناك التزام تكتيكي داخل الملعب من اللاعبين، ونجحوا في تنفيذ المطلوب منهم".
وأضاف :"هناك عوامل ساعدتنا على الفوز بالمباراة، على رأسها دفع المدير الفني لسموحة ببعض اللاعبين البدلاء والناشئين".
وأتم:"علاقتي انتهت مع الاتحاد بنهاية مباراة سموحة، وهذا كان اتفاقي مع محمد مصيلحي، رئيس النادي".
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