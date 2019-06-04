"جدول ترتيب الدوري" .. المصري يضمن الرابع .. والإسماعيلي يملك فرصة "السادس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

ضمن النادي المصري رسمياً الحصول على المركز الرابع لبطولة الدوري الممتاز بعد تعادل المقاولون العرب سلبياً مع بتروجيت وذلك بعد نهاية الجولة الـ 34 من بطولة الدوري.

ويحتل المصري المركز الرابع برصيد 52 نقطة وبفارق 4 نقاط عن المقاولون صاحب المركز الخامس والذى يتبقى له مباراة مؤجلة مع الأهلي لن تؤثر فى تواجده فى المركز الخامس.

ويملك الإسماعيلي فرصة الحصول على المركز السادس فى حالة فوزه على الزمالك حيث يحتل الأسماعيلي المركز السابع برصيد 43 نقطة وبفارق 3 نقاط عن المقاصة صاحب المركز السادس ولكن الفريق الأصفر يتفوق فى المواجهات المباشرة وفى حالة فوزه على الأبيض سينتزع المركز السادس.

ويملك الجونة صاحب المركز الـ 15 برصيد 37 نقطة القفز 4 مراكز واحتلال المركز الـ 11 فى الدوري فى حالة الفوز على الزمالك فى المباراة المؤجلة فيما التعادل مع الأبيض سيجعله يتقدم مركز واحداً فقط .

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وهبط بتروجيت إلى دوري الدرجة الثانية بعد تعادله أمام المقاولون العرب ليرتفع رصيده إلى 35 نقطة ويعلن هبوطه رسمياً .

وحقق الاتحاد السكندري فوزاً عريضاً على سموحة 3-1 ليرتفع رصيده إلى 39 نقطة ويصعد للمركز الـ 11 وهو ما حققه وادي دجلة بفوزه 2-1 على الإنتاج الحربي ليتقدم للمركز العاشر فيما انهى فريق الإنتاج الدوري فى المركز الـ 13 .

وكان نجوم المستقبل والداخلية قد هبطا إلى الدوري الممتاز الذى صعد إليه هذا الموسم إف سي مصر وأسوان وطنطا.