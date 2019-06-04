رئيس الزمالك: النادي قبل قدومي كان "صفيحة قمامة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد رئيس نادي الزمالك، أن هدف خالد بوطيب مهاجم فريقه في شباك حرس الحدود سيكون سببًا في تتويج فريقه بلقب الدوري المصري خلال نسخته الحالية.

وأشار رئيس الزمالك في تصريحات عبر قناة المحور، إلى أنه نجح في صناعة إنجازات القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن الهجوم الذي يتعرض له في الفترة الحالية لا يخص بقاء كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق من عدمه.

وقال رئيس القلعة البيضاء: "هدف بوطيب هو الذي سيكون سببًا في تتويج الزمالك بالدوري، أقولها كما سبق وقلت أن هدف أوباما بالرأس أيضًا وبنفس الطريقة كان السبب في تتويجنا بالكونفدرالية".

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وأكمل: "عُرض عليا استكمال منافسات الدوري المصري قبل انطلاق كأس أمم أفريقيا، لكني قلت لهم -على جثتي-، لن أبيع نادي الزمالك، اللاعبين مرهقون للغاية".

وأضاف: "هناك من يهاجمون الزمالك وهجومهم لا يتعلق بوجود جروس من عدمه، هم فقط يريدون تدريب النادي أو دخوله، لكن طالما كنت على قيد الحياة أو أي فرد من عائلة منصور فلن يدخلوا النادي".

واختتم: "أنا الرئيس التاريخي للزمالك، قبل وجودي النادي كان عبارة عن -صفيحة قمامة-، من توج بالدوري والكأس؟ متى تحققت آخر بطولة أفريقية للنادي؟ من توج بكل البطولات في اليد والسلة؟".